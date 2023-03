Freestyle-Star Matěj Švancer - sein kühner Ritt auf Ski durch die HIB Saalfelden

Auch für einen aufstrebenden Freestyle-Star wie Matěj Švancer hat die Matura einen großen Stellenwert. Der 18-Jährige wird an der HIB Saalfelden die Reifeprüfung ablegen. Kamerateams seines Sponsors dokumentierten eine Vorbereitung der außergewöhnlichen Art.

Zwa Brettln, a g’führige Rail... – Matěj Švancers Auftritt in der HIB Saalfelden.

Der Pinzgauer Matěj Švancer gehört mit 18 Jahren bereits zu den besten Freeskiern der Welt. Bei der Weltmeisterschaft in Georgien Anfang des Monats fuhr er als Vierter im Big Air nur knapp an einer Medaille vorbei. 2022 war er schon für Österreich bei den Olympischen Winterspielen in Peking angetreten, wo der damals 17-Jährige dem zu hohen Druck als Mitfavorit aber noch nicht standhalten konnte.