Reinfried Herbst und Manuela Unterkircher haben am Samstag geheiratet - in ganz kleinem Kreis. Die Trauung in Unken übernahm Standesbeamtin Marion Wörgötter, eine Cousine von Reinfried Herbst.

SN/privat Traumwetter zur Hochzeit: Manuela und Reinfried Herbst sowie die Kinder Lilly und Felix.