Reisebus in Vollbrand - Passagiere kamen mit dem Schrecken davon

Am frühen Dienstagabend ist auf der B20 im bayerischen Bischofswiesen nahe Berchtesgaden ein tschechischer Reisebus komplett ausgebrannt. Alle 28 Fahrgäste, der Busfahrer sowie der Reiseleiter konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen - glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Laut Aussendung des Bayerischen Roten Kreuzes war der Bus auf der Bundesstraße 20 von Berchtesgaden kommend in Richtung Bischofswiesen unterwegs, als der Busfahrer am Ende des Struberbergs Rauch im Innenraum des Busses bemerkte. Er stellte das Schwerfahrzeug sofort ab, schickte die Fahrgäste aus dem Bus und versuchte das Feuer mit einem Pulverlöscher zu bekämpfen. Eine Mitarbeiterin des betreuten Fahrdienstes des Roten Kreuzes kam zufällig mit dem Auto vorbei, unterstützte bei der Evakuierung und setzte bei der Leitstelle Traunstein einen Notruf ab.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften kam zum Einsatzort: Bereits auf der Anfahrt konnten die regionalen Feuerwehren eine hohe dunkle Rauchsäule im Bereich Strub aufsteigen sehen, wobei der Reisebus beim Eintreffen der Ehrenamtlichen der Feuerwehr schon in Vollbrand stand. Sie gingen unter schwerem Atemschutz mit Wasser und Schaum gegen das Feuer vor und brachten es dadurch schnell unter Kontrolle.

Die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes kümmerten sich um den Busfahrer und die Fahrgäste der asiatischen Touristengruppe, die alle unverletzt blieben. Beamte der Berchtesgadener Polizei waren zur Klärung der genauen Brandursache vor Ort. Die Bundesstraße war während den Löscharbeiten für mehrere Stunden gesperrt.