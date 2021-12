Reiserückkehrerin aus Südafrika: Weiterer Omikron-Fall in der Stadt Salzburg bestätigt

Die Gesundheitsbehörden bestätigen einen zweiten Omikron-Fall in der Stadt Salzburg. Am Montag wurde zudem ein Fall in Zell am See bekannt.

Erst am Montag bestätigten die Gesundheitsbehörden den zweiten Salzburger Omikron-Fall in Zell am See. Die Person war von einer Auslandsreise zurückgekehrt und wurde am 11. Dezember positiv getestet. Aufgrund der selbst angetretenen Quarantäne gab es aus derzeitiger Sicht keine Kontaktpersonen in Salzburg.

Am Mittwochnachmittag meldete die Stadt Salzburg einen weiteren positiven Fall. Das ist nun der dritte bestätigte Omikron-Fall im Bundesland Salzburg. Es handle sich um einen Frau aus der Stadt Salzburg, die von einer Reise aus Südafrika zurückkehrte. Am Freitag wurde sie positiv getestet wurde und befindet sich seitdem in Quarantäne. Es gebe keine weitere Bezugspersonen, heißt es in einer Aussendung.