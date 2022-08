Reiseverkehr am langen Wochenende: Staus auf der Tauernautobahn in beide Richtungen erwartet

Zuletzt hat es große Probleme mit dem Ausweichverkehr im Lungau gegeben. Nun soll eine Zählstelle Daten liefern.

Das bevorstehende lange Wochenende (Mariä Himmelfahrt) dürfte wieder für viel Zeitverlust auf der Tauernautobahn und den sonstigen Reiserouten führen. Der Öamtc rechnet mit einem starken Reiseverkehr, weil einerseits viele noch auf den Weg Richtung Süden sind, und andererseits etliche Urlauber schon die Heimreise Richtung Norden antreten. Die Rückreise wird sich nach Einschätzung der Experten auf Sonntag und Montag aufteilen. In Salzburg werden Staus vor dem Grenzübergang Walserberg, aber auch auf dem gesamten Abschnitt der Tauernautobahn erwartet. Wer von Salzburg Richtung Italien fahren will, der muss vor allem am Montag viel Geduld aufbringen. Denn an "Ferragosto" ist ganz Italien im Urlaub. "Jedes Jahr führt es an diesem Tag zu massiven Verkehrsbehinderungen auf italienischen Autobahnen", sagt Öamtc-Experte Harald Lasser.

Salzburg setzt auch an diesem Wochenende - Montag inklusive - auf Abfahrtssperren. Wer kein Ziel in Österreich hat, darf die Autobahn nicht verlassen um dem Staugeschehen auszuweichen. Die FPÖ hatte zuletzt massiv kritisiert, dass der Lungau nun im Ausweichverkehr ersticke. Denn sobald die Blockabfertigung im Katschberg- bzw. Tauerntunnel aktiviert sei, würden sich ganze Kolonnen an Autos, Wohnwägen oder Kleinlaster durch den Lungau stauen, weil die Leute bereits bei Rennweg in Kärnten abfahren. Die Freiheitlichen haben einen Antrag eingebracht, wonach auf Kärnter Seite des Katschberges bereits eine Abfahrtssperre bei Rennweg errichtet werden müsse, um den Ausweichverkehr durch den Lungau zu verhindern. Obwohl die B99 mit Wohnwägen nicht befahren werden dürfe, würden ganze Kolonnen die Passstraße über Obertauern wählen.

"Im Zuge der letzten Reise-Wochenenden hat der Ausweichverkehr durch Stau-Umfahrer von der A 10 durch den Lungau zugenommen", sagt Manfred Sampl, Bürgermeister von St. Michael. "Wir bemühen uns gerade in enger Abstimmung mit Verkehrslandesrat Stefan Schnöll um eine Entlastung der Lungauer Bevölkerung." So habe man veranlasst, dass seit Donnerstag eine mobile Dauerzählstelle auf der Salzburger Seite des Katschberges in Betrieb sei. Damit habe man Datenmaterial zum Ausweichverkehr. "Um die Urlauber so gut es geht auf der A10 zu halten, kommen aus unserer Sicht zwei Maßnahmen in Frage und werden gerade im Austausch mit den Kärntner Kollegen diskutiert: Einerseits eine Abfahrtssperre in Rennweg, die vom Land Kärnten verordnet werden müsste, andererseits wäre auch ein Transit-Fahrverbot auf der B 99 über den Katschberg ab der Salzburger Landesgrenze anzudenken", sagt Sampl.