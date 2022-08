Reiseverkehr durch Salzburg führt erneut zu Staus

An diesem Wochenende macht sich der Urlauberschichtwechsel auf den Straßen Salzburgs bemerkbar. Derzeit gibt es Blockabfertigung mit Staus in beide Fahrtrichtungen auf der Tauernautobahn (A10).

Am Samstag heißt es wieder einmal viel Geduld mitbringen für all jene, die auf Salzburgs Autobahnen unterwegs sind. Vor allem der Rückreiseverkehr sorgt für Staus: Viel Geduld braucht man derzeit zwischen Werfen und Altenmarkt im Pongau. Unter anderem gibt es auf der A10 in Richtung Salzburg Blockabfertigung bei Eben im Pongau. Auch beim Helbersbergtunnel bei Werfen wird in Richtung Salzburg blockweise abgefertigt. Der Zeitverlust beträgt derzeit eine Stunde.

Salzburg setzt auch an diesem Wochenende auf Abfahrtssperren. Wer kein Ziel in Österreich hat, darf die A10 nicht verlassen, um dem Staugeschehen auszuweichen.

Wartezeiten auch am Walserberg

Wie der ÖAMTC Samstagmittag berichtete, musste man am Walserberg bei der Einreise mit einem Zeitverlust von eineinhalb Stunden rechnen. Die Staulänge betrug an die 20 Kilometer. Bei der Ausreise betrug die Wartezeit etwa 15 Minuten.

Zu längeren Verzögerungen kam es in Kärnten beim Karawankentunnel (A11) in beide Richtungen, auf der Brenner Autobahn (A13) in Tirol vor der Mautstelle Schönberg in Fahrtrichtung Süden und abschnittsweise auf der gesamten Fernpassstrecke (B179). Zäh ging es auch in der Steiermark auf der Pyhrn Autobahn (A9) im Gegenverkehrsbereich zwischen St.Pankratz und Windischgarsten voran.

>>> Eine Übersicht der aktuellen Lage auf Salzburgs Straßen finden Sie hier.