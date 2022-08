Reiseverkehr durch Salzburg führt erneut zu Staus auf der A10

Auch an diesem Wochenende macht sich der Reiseverkehr auf den Autobahnen in Salzburg bemerkbar. Derzeit gibt es Blockabfertigung mit Staus in beide Fahrtrichtungen auf der Tauernautobahn (A10).

Am Samstagvormittag heißt es wieder einmal viel Geduld mitbringen für all jene, die auf Salzburgs Autobahnen unterwegs sind. Laut neuesten Meldungen gibt es auf der A10 in Richtung Villach Blockabfertigung bei Flachau mit einem Zeitverlust von einer halben Stunde, Tendenz steigend. Auch der Rückreiseverkehr sorgt für Staus: In Richtung Salzburg wird beim Helbersbergtunnel bei Werfen blockweise abgefertigt, was zu Kolonnenverkehr bis nach Hüttau geführt hat. Der Zeitverlust beträgt derzeit mindestens 45 Minuten.

Salzburg setzt auch an diesem Wochenende auf Abfahrtssperren. Wer kein Ziel in Österreich hat, darf die A10 nicht verlassen, um dem Staugeschehen auszuweichen.

Am Grenzübergang Walserberg ist ebenfalls mit einer Verzögerung von 20 Minuten zu rechnen. Und auf der A8 von Bernau am Chiemsee in Bayern bis nach Puch auf die A10 dauert es am Samstagvormittag etwa eineinhalb Stunden länger.