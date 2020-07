Reiseverkehr durch Salzburg: Urlauber müssen mehr Zeit einplanen

Am Wochenende ist Richtung Süden mit längeren Wartezeiten zu rechnen.

Am Wochenende beginnen nicht nur in Salzburg, sondern auch in Kärnten, der Steiermark, Oberösterreich, Tirol und Vorarlberg sowie in Teilen der Niederlande die Sommerferien. Auch wenn die Vorzeichen andere sind: Die Autofahrerclubs rechnen wieder mit erheblichen Verkehrsbehinderungen bei der Fahrt Richtung Süden.

Der ARBÖ erwartet zwar keine stundenlangen Staus auf den Transitrouten, dafür umso längere Grenzwartezeiten. Allein auf der Karawankenautobahn (A11) Richtung Slowenien müssten laut dem ARBÖ-Verkehrsexperten Thomas Haider Autofahrer wegen einer baustellenbedingten Blockabfertigung mit bis zu drei Stunden Verzögerung rechnen. Er appelliert, sich über die Einreisebestimmungen zu informieren. "Derzeit müssen sich Reisende, unter anderem aus Österreich, bei der Einreise nach Kroatien registrieren. Die Rückreise nach Österreich von Kroatien durch Slowenien ist trotz verschärfter Einreisebestimmungen, wenn sie innerhalb von zwölf Stunden passiert, ohne Quarantäne und negativen Test möglich", sagt Haider.

Laut ÖAMTC wollen heuer bis zu 40 Prozent der Urlauber ins europäische Ausland verreisen - und das im Gegensatz zu Vorjahren noch häufiger mit dem privaten Pkw. "Man muss daher in Salzburg auf der A1 und auf der A10 ab Juli mit erheblichem Verkehr in Richtung Süden rechnen - allerdings aus derzeitiger Sicht wohl nicht mehr so viel wie in den vergangenen Jahren."



Quelle: SN