Reiseverkehr führt zu Stau auf Salzburgs Straßen

Zum Ende des Sommers hin sind die letzten Auswüchse des Reiseverkehrs auf den Autobahnen im Land zu spüren. Auf der A10 Tauernautobahn herrscht am Samstag dichter Verkehr in beiden Richtungen. Es kommt zu Verzögerungen.

Aufgrund der Rückreisewelle herrscht auf der A10 in Richtung Norden dichter Verkehr bei Werfen (Pongau), zwischen Kuchl und Golling (beide Tennengau) im Baustellenbereich sowie zwischen Hallein (Tennengau) und dem Grenzübergang Walserberg. Vor dem Helbersbergtunnel bei Werfen gibt es Blockabfertigung.

Ausfahrten Golling und Kuchl gesperrt

Auch in Richtung Süden staute es bereits Samstagvormittag von der deutschen Autobahn A8 über den Grenzübergang Walserberg bis Anif im Flachgau. Im Baustellenbereich zwischen Kuchl und Golling kommt es immer wieder zu Verzögerungen, ebenso müssen Autofahrer vor der Mautstelle St. Michael im Lungau Geduld beweisen. Um das Verkehrschaos in den Griff zu bekommen, sind die Abfahrten Kuchl in Richtung Süden und die Abfahrt Golling in Richtung Norden bis Sonntagabend 20 Uhr für Durchreisen gesperrt.

Unfall auf der Hochkönig Straße: Filzensattel nicht passierbar

Nach einem Unfall auf der B164 Hochkönig Straße von Bischofshofen kommend in Richtung Saalfelden ist der Filzensattel gesperrt. Wie lange die Sperre andauert, ist bislang noch nicht absehbar. Es muss großräumig über Saalfelden ausgewichen werden. Zudem ist die B164 zwischen der Straßenkreuzung Dienten und Maria Alm (Pinzgau) von 12.20 Uhr bis 14.20 Uhr wegen eines Radrennens gesperrt. Das betrifft auch die Dientner Landesstraße (L216) zwischen der Straßenkreuzung mit der Lender Landesstraße (L270) und der Straßenkreuzung Dienten von 11.30 Uhr bis 13.45 Uhr. In diesen Bereichen kann es zu Verzögerungen kommen.