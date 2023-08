Reiseverkehr überflutet auchden Lungau

Kommt es auf der A 10, Tauernautobahn, zu Verkehrsbehinderungen, wird auch die B 99 im Lungau als Ausweichroute genutzt. Ein LN-Lokalaugenschein vom 19. August 2023.

Schauplatz St. Michael, 19. August 2023: Der Stau reichte an diesem Reise-Samstag – auch aufgrund von Unfällen auf der A 10 – bis zur Ortseinfahrt an der B 99 zurück.

Eigentlich sollten die Abfahrtssperren im Sommerreiseverkehr Entlastung der Ausweichrouten bringen. Mit Fortdauer der Reisewelle sind jedoch vor allem die Anrainer entlang der B 99 immer wieder mit hohem Verkehrsaufkommen konfrontiert. LH-Stv. Stefan Schnöll (ÖVP) im LN-Gespräch: "Die Abfahrtssperren funktionieren heuer im Großen und Ganzen recht gut. In Ausnahmesituationen - wie am 19. August - wird aber natürlich immer mit Ausweichverkehren zu rechnen sein, vor allem dann, wenn Tunnelbereiche bis zu zwei Stunden zur Gänze aufgrund von Unfällen gesperrt werden müssen. Unser Ziel ist stets, die Anrainer, so gut es nur geht, vom Ausweichverkehr zu entlasten."

Die LN haben sich in betroffenen Gemeinden umgehört - Bürgermeister Franz Kaml (Tweng): "Der Vorsommer war merklich ruhiger. Seit August ist es damit vorbei. Eigentlich ist es aktuell so, wie es immer war. Wenn die Autobahn voll ist, wird ausgewichen. Bei uns sind dadurch auch die Einsatzkräfte besonders gefordert. Auch für die Anrainer ist es eine Zusatzbelastung. Der Reiseverkehr beginnt in den Nachtstunden und dauert den ganzen Tag an. Der neue Radweg von Mauterndorf nach Tweng wird jedenfalls in beide Richtungen sehr gut angenommen. Er bringt jetzt zusätzliche Sicherheit und Entlastung für Radfahrer und Spaziergänger."

Bürgermeister Herbert Eßl (Mauterndorf): "Wir nehmen massive Verkehrssteigerungen wahr. Am Ende handelt es sich um Durchreisende. Es braucht konsequente Kontrollen."

Bürgermeister Manfred Sampl (St. Michael): "Ziel muss es sein, den Verkehr auf der Autobahn zu halten. Am 19. August war es aufgrund von mehreren Unfällen ein Ausnahmezustand. Aus meiner Sicht gehören die Abfahrtssperren auch auf das Land Kärnten, insbesondere auf das Liesertal ausgedehnt."

Bürgermeister Thomas Kößler (Zederhaus): "An den Reisewochenenden ist auch in Zederhaus ein viel stärkerer Verkehr festzustellen. Abfahrtssperren machen nur dann Sinn, wenn sie auch konsequent und dauerhaft kontrolliert werden."

Die Abfahrtssperren gelten noch bis 10. September.