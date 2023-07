Reisewelle: Stundenlange Wartezeit auf Tauern- und Karawankenautobahn

"Der zweite Stau-Hotspot liegt überraschenderweise in Oberösterreich", informiert der ÖAMTC. Nach einem Unfall bei Ort im Innkreis, in den zwei Lkw verwickelt waren, mussten seit 05:30 Fahrstreifen gesperrt werden. Der Stau reicht bis über die Grenze bei Suben zurück und ist inzwischen etwa 20 Kilometer lang.

Auch wenn der Stau am Wochenende wie jedes Jahr Ende Juli enorm ausfallen dürfte, wird dieser wohl kaum mit dem Verkehrsaufkommen vor einigen Jahren im Tauerntunnel zu vergleichen sein: "Besonders in Erinnerung ist mir ein Wochenende im Jahr 2009 geblieben. Damals wurde der Verkehr noch über eine Röhre des Tunnels geleitet." Bereits um sechs Uhr am Morgen habe es sich auf der Autobahn bis Bischofshofen zurückgestaut. Die meisten Reisenden seien mittlerweile auf den Stau vorbereitet. Im Notfall verteilten er und seine Kollegen aber auch Wasserflaschen an die Autofahrer.

Der Rückreiseverkehr dürfte am Wochenende in Salzburg ebenfalls spürbar sein. Laut ÖAMTC ist "reger Verkehr" auf der A10 in Richtung München zu erwarten. Eng soll es auch am Grenzübergang Walserberg in beide Richtungen werden.

ADAC: "Fast jede Fahrt endet im Stau"

Auch das deutsche Äquivalent des Mobilitätsclubs warnt vor einem Wochenende mit langen Staus. "Am Wochenende endet fast jede Fahrt im Stau", ist auf der Seite des ADAC zu lesen. In Deutschland gilt seit dem 1. Juli tagsüber an allen Samstagen ein Lkw-Fahrverbot.

