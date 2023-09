Reitclub Gastein bangt nach Hochwasser um Fortbestand

Die Reitanlage in Bad Gastein wurde beim Hochwasser geflutet. Der Verein rechnet mit Schäden von bis zu 50.000 Euro. In einem offenen Brief kritisierte Vereinspräsident Rudolf Pföhs den Österreichischen Pferdesportverband (OEPS) wegen ausbleibender Unterstützung. Vom OEPS heißt es, man dürfe Fördermittel nur für sportliche Belange vergeben. Der Reitclub hofft dennoch auf einen positiven Ausgang.

BILD: SN/SW/RC GASTEIN Der Reitclub Gastein steht nach den Hochwasserschäden im August vor einer finanziellen Mammutaufgabe.

Die Anlage des Reitclubs (RC) Gastein wurde vom Hochwasser im August stark getroffen. In einem offenen Brief spricht der Club von einem Schaden von 40.000 bis 50.000 Euro. Das sei "mehr als existenzbedrohlich". RC-Präsident Rudolf Pföhs geht nun davon aus, dass nach Unterstützungsleistungen aus dem Katastrophenfonds und vom Salzburger Pferdesportverband "rund 20.000 Euro Selbstbehalt übrig bleiben". Eine kaum stemmbare Summe für den Verein. "Wenn sich das nicht finanzieren lässt, müssen wir zusperren", sagt Pföhs. Pföhs kritisiert Fachverband Besonders gestört hat die Gasteiner die Reaktion des Österreichischen Pferdesportverbandes (OEPS), an den man mit einem Unterstützungsansuchen herangetreten war. Der Fachverband lehnte das Ansuchen ab. Pföhs erklärte daraufhin, die Mitglieder des RC Gastein seien "fassungslos". Vom OEPS heißt es auf Anfrage, dass man die öffentlichen Fördermittel gemäß der geltenden Richtlinien nur für "sportliche Belange" vergeben könne. "Eine Förderung von Vereinsanlagen ist daher auch bei Sanierungen leider nicht möglich." Hilfe im Katastrophenfall sei Sache der Landesverbände und der Salzburger Verband habe den RC Gastein bereits "mit einer vierstelligen Summe unterstützt". In der Stellungnahme betont ein OEPS-Sprecher auch das Mitgefühl des Verbandes für die Gasteiner Reiter. Abhängig vom jährlichen Dressurturnier Pföhs hofft nun, die Finanzierung über andere Wege aufstellen zu können. "Wir haben zuletzt von vielen Seiten Spenden- und Hilfsangebote bekommen. Dafür sind wir natürlich sehr dankbar," so der Präsident. Bis in den nächsten Sommer, wenn das jährliche Dressurturnier in Gastein stattfindet, müsste die Anlage fertig restauriert sein. "Das Turnier ist unsere Haupteinnahmequelle. Davon sind wir abhängig", erklärt Pföhs.