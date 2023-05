Beim Pfingst-Reiterfest im Lungauer Schloss Moosham wurde die große Vielfalt des Reitens gezeigt.

Alle Aufmerksamkeit und großer Applaus für Ross und Reiter beim Pfingst-Reiterfest auf Schloss Moosham. Nach dem festlichen Aufmarsch und der Pferdesegnung wurde dem Publikum auch dieses Jahr wieder ein sehenswertes Programm geboten. In ihren Vorführungen präsentierten die Reitergruppen die große Vielfalt des Reitens und Fahrens sowie Reiterspiele. Ein Höhepunkt: "Ben Hur" Gerhard Sampl mit seinem Dreigespann vor dem römischen Streitwagen. Lesen Sie mehr in den Lungauer Nachrichten am 1. Juni.