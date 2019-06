Reiterfest im Lungau: Zum 40. Geburtstag gab es eine neue Standarte

Vom Streitwagen über Schnalzer hoch zu Ross bis zur Voltigier-Gruppe: Die Reitergruppe Ermannsdorf-Schloss Moosham feierte am Montag ausgiebig. Der Hintergrund war ein doppeltes Jubiläum: Die Reitergruppe aus Moosham gibt es seit 40 Jahren, die Reitergruppe Lungau seit 35.

Vor 40 Jahren haben rund 20 Frauen und Männer die Reitergruppe Ermannsdorf-Schloss Moosham gegründet. Seit mehr als 35 Jahren gibt es zu Pfingsten ein Reiterfest. "Unser Reiterfest ist einzigartig im Bundesland Salzburg. Auch österreichweit gibt es wenige, vergleichbare Veranstaltungen. Beeindruckend ist die vielfältige Einsatzweise der Pferde. Wobei viele auch für die Zucht verwendet werden", sagt Schriftführer Franz Landschützer. Die ursprüngliche Standarte - gemalt von der Firma Mayr in Tamsweg - ist in die Jahre gekommen. Zum Jubiläum gab es eine Neue: "Jede Reitergruppe hat einen Standartenreiter. Die neue Standarte wurde von Fahnen Gärtner in Mittersill gestickt." Heute zählt der Verein 44 Mitglieder, davon sind rund 25 aktive Reiter. Mitgefeiert hat auch die Reitergruppe Lungau mit Obmann Franz Rotschopf. Sie feiert dieses Jahr das 35-Jahr-Jubiläum ihres Bestehens.



Quelle: SN