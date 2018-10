Rekordsumme von 58 Mill. Euro soll Saalbach künftig schützen

Nachdem ein Unwetter am 23. August schwere Schäden angerichtet hat, fand am Mittwoch in Saalbach-Hinterglemm die Finanzierungsverhandlung für den Hochwasser- und Murenschutz im hinteren Glemmtal statt. Sie verlief erfreulich. Innerhalb von rund zehn Jahren werden 58 Millionen Euro in Schutzmaßnahmen investiert. Es handelt sich um das größte Projekt der Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) in Österreich.