Rennstrecke im Wandel hat noch Aufgaben zu erledigen

In Zeiten den Klimawandels steht der Motorsport auf dem Prüfstand. Ist es noch verantwortbar, mit PS-starken Boliden bei Rennen Unmengen an Benzin zu verbrennen? Für eingefleischte Fans ist das wohl keine Frage, aber für die Gesellschaft als Ganzes schon. Es geht nicht nur um die punktuelle Umweltbelastung, sondern auch um das Signal, das durch solche Rennen ausgesendet wird. Am Salzburgring scheint man die Zeichen der Zeit erkannt zu haben. Neben dem Motorsport setzt man auf Events, Messen und familienfreundliche Veranstaltungen. ...