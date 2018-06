Repair Café - ein Erfolgsmodell

Salzburg hat als österreichweit erste Stadt vor fünf Jahren ein Repair Café aus dem Boden gestampft.

Samstag, 23. Juni, geht das 20. mobile Repair Café im Bewohnerservice Salzburg Süd in der Hans-Webersdorfer-Straße 27 über die Bühne (12 bis 16 Uhr).

Damit feiert die Initiative, im Zuge derer Ehrenamtliche Dinge für Mitbürger reparieren, ihren fünften Geburtstag.

An die 4000 kaputte Gegenstände sind dem Repair Café seit seiner Gründung im Juni 2013 schon vorgelegt worden. "Bringen darf man alles, was sich tragen lässt", sagt "Geburtshelferin" Ursula Sargant-Riener. Sie sagt, zum einen sei es ein soziales Projekt, das das Miteinander in einer Stadt fördert, zum anderen gehe es dabei um Dinge wie Nachhaltigkeit und ein Bewusstsein für Abfallvermeidung. Aus der Gruppe an rund 40 ehrenamtlichen Reparateuren ist mittlerweile ein Freundeskreis geworden. In den nächsten Stadt Nachrichten vom 14. Juni stellen wir Frauen und Männer der ersten Stunde vor. Sie erzählen in dem Artikel, was sie motiviert, beim Repair Café am Ball zu bleiben.