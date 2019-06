Reparatur des Dachs der Festung Hohensalzburg dauert bis Herbst

Eine Sturmböe hatte Ende Oktober rund 1000 Quadratmeter Dachfläche beschädigt.

Am Freitag hat die Reparatur des Dachs der Festung Hohensalzburg begonnen. Mit einem Hubschrauber wurde Baumaterial vom Nonntal hinauf geflogen. Geschäftsführer Maximilian Brunner rechnet damit, dass in den kommenden Wochen rund 100 Flüge notwendig sein werden. "Auf dem Schüttkasten werden die Arbeiten bis Mitte Juli dauern. Dann übersiedelt die Baustelle bis Ende August auf das Zeughaus", sagt Brunner. Bis die Arbeiten endgültig abgeschlossen seien, werde es bis in den Herbst hinein dauern, schätzt der Geschäftsführer. Eine Sturmböe hatte Ende Oktober rund 1000 Quadratmeter Dachfläche beschädigt. Im Zuge der Reparaturarbeiten sollen auch Schäden an der Fassade behoben werden. Brunner rechnet insgesamt mit Kosten in Höhe von rund einer Million Euro.

Quelle: SN