Reparieren lässt sich alles

Über den Rennradsport ist Walter Ebner dazu gekommen, eine Fahrrad-Werkstätte in Salzburg zu übernehmen und weiterzuführen.

Der kleine Reifen eines Kinderwagens erscheint etwas kniffelig. "Interessant, das ist ein Rad mit Scheibenbremse", merkt Walter Ebner an, während er die Mechanik wieder in Gang setzt. Zuvor hat er den lädierten Schlauch repariert.

Federweiß beim Schlachwechsel

Neben derartigen Spezialaufträgen widmet er sich hauptsächlich der Reparatur aller möglichen Fahrrad-Marken und -Typen. "Was heutzutage kaum mehr passiert, steht bei mir an der Tagesordnung. Ich gebe noch Federweiß in den Reifen, wenn ...