40 bis 80 Euro kann es kosten, wenn man im Restaurant reserviert, aber nicht wie vereinbart erscheint. Die Gastgeber verteidigen ihr Vorgehen.

"In den Wirtshäusern ist noch nicht ganz so viel los, vor allem abends ist es noch ruhig", schildert Ernst Pühringer die ersten Tage seit der Wiedereröffnung der Gastronomie am vergangenen Freitag. Er betreibt den Gasthof Hölle in Salzburg und ist ...