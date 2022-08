Retter bargen abgestürzte Gleitschirm-Pilotin aus einer Baumkrone

Windböen hatten die 19-Jährige abgetrieben. Sie stürzte schließlich aus rund 200 Metern Höhe in die Bäume - und konnte sich selbst nicht mehr befreien. Glück im Unglück: Die Frau blieb weitgehend unverletzt.

Einsatzkräfte der Bergwachten Bad Reichenhall und Teisendorf-Anger haben am Dienstagmittag eine 19-jährige Gleitschirm-Pilotin unverletzt aus einer Fichte in den Fronauer Mahdern auf der Südseite des Müllnerbergs gerettet. Die junge Frau war am Schreck im Lattengebirge gestartet. Über dem Saalachsee geriet sie in Windböen und versuchte zunächst, auf einer Wiese in Baumgarten zu landen. Die Frau wurde aber wieder von Böen erfasst und driftete weiter nach Südwesten in die Fronau ab.

Kurz nach 12 Uhr klappte der Schirm zusammen und die Pilotin stürzte aus geschätzten 200 Metern Höhe nördlich oberhalb der Fronau in die Krone einer rund 15 Meter hohe Fichte. Sie hatte Glück im Unglück und schlug relativ sanft auf.

Zeugen hatten den Unfall beobachtet und setzten den Notruf ab

Mitarbeiter der Firma Rheinmetall hatten die in Not geratene Pilotin bereits in der Luft beobachtet und den Absturz über Notruf gemeldet. Zeitgleich stiegen sie zu Fuß durch den Wald auf, um der 19-Jährigen zu helfen. Diese rief kurz darauf selbst in der Leitstelle an. Sie war zwar weitgehend unverletzt geblieben, hatte aber ohne fremde Hilfe keine Chance, sich aus der dichten Baumkrone zu befreien und aus rund zwölf Metern Höhe sicher den Boden zu erreichen.

Ein Retter stieg am Stamm auf und befreite die junge Frau

Die Ersthelfer wiesen vor Ort die Bergwacht ein, zeigten dieser den Weg zum Baum und halfen beim Transport der Ausrüstung. Ein Retter stieg am Stamm auf, sicherte und befreite die junge Frau, die anschließend am Seil zu Boden gelassen werden konnte. Die Besatzung eines Rettungswagens des Reichenhaller Roten Kreuzes untersuchte die Frau - aufgrund von Anzeichen eines beginnenden Hänge-Traumas. Sie musste aber letztlich nicht mit zur Klinik gebracht werden. Acht Bergretter der Bereitschaften Bad Reichenhall und Teisendorf-Anger waren bis 14 Uhr im Einsatz. Beamte der Reichenhaller Polizei nahmen den Flugunfall auf.