Retter bargen verletzten Buben mit dem Tau vom Berg

Der Neunjährige hatte sich am Schneibstein in Schönau am Königssee das Bein gebrochen. Der Pilot des Rettungshubschraubers ließ Notarzt und Bergretter über die Kufe aussteigen. Anschließend wurde der Bub per Tau ins Tal geflogen.

SN/brk Die Rettung für den verletzten Buben kam aus der Luft.