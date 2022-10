Rettungsaktion im Salzburger Zoo: Schleichkatze hat sich geschlichen

Im Salzburger Zoo musste eine Schleichkatze geborgen werden: Binturong Monk hat sich in der Nacht davongeschlichen. Bergputzer und Stadtjäger unterstützten die Aktion.

Im Salzburger Zoo gab es am Montag eine Rettungsaktion: Schleichkatze Mork musste mit Unterstützung der Salzburger Bergputzer und Stadtjäger aus einer Felsnische geborgen werden. Nachdem sich das fünf Jahre alte Männchen am Morgen nicht auf der Anlage befunden habe, leitete der Salzburger Zoo umgehend die Suche nach dem Raubtier ein. Mithilfe einer Wärmebildkamera konnte der Binturong in einer Felsnische in der unteren Hälfte des Hellbrunner Berges oberhalb des Geierhangs gesichtet werden. Offensichtlich hatte sich die nachtaktive Schleichkatze davongeschlichen und sich in einem Vorsprung schlafen gelegt. "Binturongs sind gute Kletterer, sie leben normalerweise auf Bäumen", sagt Ulrike Ulmann vom Salzburger Zoo. Die Bergputzer konnten Mork schließlich sicher zurückbringen. Insgesamt habe die Bergung mehrere Stunden gedauert, da ein Überhang und Bäume das Versteck schwer zugänglich machten. Derzeit ist der Binturong hinter den Kulissen im Gibbonhaus und steht unter Beobachtung. Binturongmännchen Mork und Weibchen Fiona leben erst seit Ende August im Salzburger Zoo.