Rettungsboot reiste von Bad Reichenhall nach Tanger

Das Rote Kreuz unterstützt in Marokko den Aufbau einer Wasserrettung - seit fünf Jahren. Jetzt wurde ein neues Aluminiumboot nach Tanger gebracht. Es soll dazu beitragen, dass weniger Menschen im Meer ertrinken.

Das Internationalen Komitee des Roten Kreuzes (IKRK) engagierte sich seit fünf Jahren für den Aufbau einer Wasserrettung in Marokko. Ein Puzzlestein war dabei jetzt die Überstellung eines Rettungsbootes, das zwei Mitarbeiter des Roten Kreuzes in Bad Reichenhall nach Tanger überstellt haben. Kreisbereitschaftsleiter Florian Halter: "Das ist Hilfe, die vor Ort direkt ankommt und dafür sorgt, dass weniger Menschen im Meer ertrinken." Dabei geht es nicht nur um die Rettung von Flüchtlingen aus dem Meer, sondern auch darum, für Schwimmunfälle am Badestrand gerüstet zu sein.



Zwei ehrenamtliche BRK-Mitarbeiter auf großer Fahrt

Das neue Aluminiumboot samt Außenborder und Trailer stand bei einem Bootshändler in Vilshofen an der Donau zur Abholung bereit. Die Besatzung der BRK-Bereitschaft Bad Reichenhall brachte das Gespann zunächst nach Genua. Von dort ging es mit einer Fähre via Barcelona durch die Straße von Gibraltar nach Tanger, wo das Boot an den Marokkanischen Roten Halbmondes übergeben wurde. Die Rückreise erfolgte über Ceuta und die Straße von Gibraltar nach Algeciras in Südspanien - und auf dem Landweg weiter in Richtung Heimat. Mit rund 3900 Kilometern mehr auf dem Tacho erreichte die Besatzung mit dem Gerätewagen unfallfrei wieder die Einsatzhalle in Bad Reichenhall.

