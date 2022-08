Rettungseinsatz im Lattengebirge für eingeklemmte Kuh

Feuerwehr und Bergwacht waren am Sonntagnachmittag im südlichen Lattengebirge gefordert, da in der Nähe der Lattenbergalm am Karspitz ein Rind zwischen zwei Bäumen steckengeblieben war und vom Almbauern nicht mehr ohne Hilfe befreit werden konnte.

SN/bayerisches rotes kreuz Eingeklemmt: Die Kuh wurde von den Einsatzkräften vorsichtig und mit einigem Aufwand aus ihre misslichen Lage befreit.