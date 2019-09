Frau stürzte drei Meter tief durch ein Futterloch im Heuboden.

Zu einem Arbeitsunfall kam es am Samstagabend auf einem Bauernhof in Thalgau. Eine 53-jährige Landwirtin war mit Arbeiten am Heuboden beschäftigt, als sie von dort durch ein Futterloch stürzte. Die Frau fiel aus einer Höhe von ca. drei Metern zu Boden. Sie wurde nach Auskunft des Roten Kreuzes mittelschwer verletzt. Nach der Erstversorgung flog sie der Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus nach Salzburg.

Quelle: SN