Ein Mann und eine Frau, die ein Kleinkind auf ihrem Arm mitführte, verübten laut Polizei am Dienstagnachmittag in Neumarkt einen dreisten Trickdiebstahl. Das spätere Opfer - ein 66-jähriger Einheimischer - …

Wirtschaft

Am Wochenende öffnete die Audiodata Salzburg GmbH ihre Pforten am neuen Standort in Neumarkt am Wallersee. Jeder Lautsprecher durchläuft dort unterschiedliche Räume. Audiodata Salzburg will Musikgenuss auf …