Revierjäger von Maria Plain schlägt Alarm: "Haben schon fünf Rehe verloren"

Andreas Braunwieser macht sich Sorgen um die Zukunft des Rehwilds auf dem Plainberg in der Gemeinde Bergheim. Der Druck auf das Naherholungsgebiet ist in der Coronazeit gestiegen.

Er ist seit sechzig Jahren Jäger am Plainberg, hier aufgewachsen, nun schlägt Andreas Braunwieser Alarm. "So wie es jetzt ist, habe ich es in all den Jahren nicht erlebt", sagt der 86-Jährige. In der Coronazeit sei der Druck auf das Naherholungsgebiet Maria Plain massiv gestiegen.

Der Wald wird seinen Beobachtungen nach von Erholungssuchenden durchkreuzt, das Wild werde von Hunden gejagt. "Die Rehe geraten dann in Panik und rennen kopflos hin und her. Seit dem Jahreswechsel haben wir schon ...