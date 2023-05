Rezepte gegen das Zupflastern sind gefragt

In Österreich werden jeden Tag im Schnitt 11,3 Hektar Boden durch Bautätigkeit versiegelt. Jährlich kommen so 41 Quadratkilometer zusammen, was der Größe von Eisenstadt entspricht. Das heißt, diese Fläche geht für die Natur verloren und verliert unter anderem ihre Funktion zur Aufnahme von Regenwasser. Allen Beteuerungen zur Besserung zum Trotz geht der Flächenfraß unvermindert weiter, der Hunger nach neuen Gewerbeflächen, Wohnbauten und Straßen kennt offenbar keine Grenzen. Bremsend wirken da höchstens die aktuell horrend hohen Baupreise.

Aber es gibt auch positive Beispiele, die in eine andere Richtung weisen, wie die in Salzburg geförderte Kombination von Supermärkten und Wohnungen. Statt einen typischen eingeschoßigen Supermarkt auf die grüne Wiese zu stellen, wird die wertvolle Fläche zumindest doppelt genutzt und damit dank Wohnbauförderung auch günstigerer Wohnraum geschaffen. Ohnehin muss man sich auch in den Landgemeinden wohl oder übel damit abfinden, dass höher und dichter gebaut wird. Jedenfalls ist es höchste Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, wie man dem stetig wachsenden Bedarf an Wohnraum und Gewerbeflächen begegnen will, ohne die bereits mehr als überstrapazierte Natur weiter zuzupflastern.