Rhönrad-Turnier war reine Salzburg-Show

Zwei dritte Plätze in den Disziplinenwertungen "Spirale" und "Sprung" für die Krispler Juniorin Julia Kurz und ein dritter Platz ("Gerade") für die Halleinerin Marina Porenta in der Elite waren die einzige Tennengauer Ausbeute bei den Österreichischen Rhönrad-Meisterschaften. In der Eliteklasse gab es einen klaren Sieg der Salzburgerin Birgit Halwachs. Bei den Junioren setzte sich die Favoritin Malena Kernacs aus Salzburg klar durch.

Sämtliche Platzierungen bei der in der Sporthalle Alpenstraße ausgetragenen Meisterschaft entfielen auf Turnerinnen aus Salzburg. Der ...