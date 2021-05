Richard Greil: "Ich gehe ab Herbst von einer zweiten Impfrunde aus"

Im Flachgau gibt es zwei positiv getestete Personen, die sich mit der in Indien grassierenden Virusvariante infiziert haben können. Salzburgs führender Virusfachmann Richard Greil erläutert Hintergründe.

Coronaexperte Richard Greil vom Uniklinikum Salzburg erklärt, wie gefährlich die indische Variante des Coronavirus ist.

Müssen wir uns vor der indischen Variante fürchten? Die indische Variante enthält unter anderem die E484K-Mutation, die auch in der südafrikanischen, der brasilianischen, der New Yorker, aber auch zum Teil in der britischen Variante vorkommt. Grundsätzlich ist derzeit noch unklar, wie gefährlich die indische Variante ist, was ihre Übertragbarkeit und die sonstigen Effekte betrifft. Die Wirkung von Impfungen könnte vermindert sein. Aber noch ...