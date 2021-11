Richtiges Füttern ist dringend erwünscht

Das Füttern von Vögeln zur Winterzeit hat eine lange und wichtige Tradition. Es ermöglicht uns aber auch, sie aus nächster Nähe zu beobachten.

Die kommenden kalten, schneereichen Wintermonate sind für die gesamte Tierwelt hart und ein Überlebenskampf. Auch die bunte Welt der Singvögel hat darunter zu leiden und ist auf die Hilfe durch Menschenhand angewiesen.

Manche Arten ernähren sich hauptsächlich von Insekten. Sie finden bei uns in der vegetationsarmen Zeit nicht genügend Nahrung und machen sich deshalb im Spätsommer oder Herbst auf in Richtung Süden. Mithilfe von Sonnenstand, Sternen und Erdmagnetfeld ziehen manche Vögel sogar bis ins südliche Afrika. Mittels angelegten Fettvorräten fliegen Zugvögel wie etwa die Rauchschwalbe über tausende Kilometer. Sie alle kehren aber zwischen März und Mai in ihre angestammten Brutgebiete zurück.

Zahlreiche Vogelarten ernähren sich hingegen vorwiegend von Pflanzensamen und verbleiben auch in den Wintermonaten in ihren Brutgebieten. Vor allem Singvögel besuchen gerne Futterstellen mit vorgelegter Körnernahrung. Futterhäuschen und richtiges Füttern helfen der bunten Vogelwelt beim Überleben in der frostigen Winterzeit, aber auch bei der Aufzucht ihrer Jungen im Frühling und zur Sommerzeit. Ein zierliches Vogelhäuschen in Hausnähe kann für Tierliebhaber zum täglichen Erlebnis werden. An der Form des Federkleides und Färbung von Schnabel oder Beinen können viele Singvögel vom Wohnzimmer aus beobachtet und bestimmt werden.





SN/sw/yuliya razhkova Für Weichfutterfresser wie Rotkehlchen eignen sich fettgetränkte Haferflocken oder Kleie, Rosinen oder Äpfel.

Neben dem optischen Eindruck sind es auch die Gesänge und Rufe, mit denen sich Vögel zuordnen lassen. Durch das reichhaltige Futterangebot herrscht bei meinem Vogelhäuschen alljährlich von den frühen Morgenstunden bis zur Dämmerung ein reges Treiben.

Besonders gerne besucht wird der Futterplatz von den Kohlmeisen. Sie leben in enger Nachbarschaft mit dem Menschen und besuchen liebend gern Futterhäuschen. Auch Blaumeisen wissen das Leben menschlicher Umgebung zu nutzen und erscheinen bei Futterplätzen sogar in Trupps.

Tannenmeisen bevorzugen im Sommerhalbjahr Insekten, ernähren sich aber in der kalten Jahreszeit mit Samenkörnern.





SN/sw/mooslechner Vogelfreunde freuen sich über seltene Gäste wie über den Stieglitz

Manchmal konnte ich am Häuschen auch einen Kleiber beobachten. Als einziger Vogel klettert er mit dem Kopf nach unten an Baumstämmen herab.

Besucht wird die Futterstelle von Buchfinken und Bergfinken. Der kräftige Schnabel kennzeichnet auch den Grünfink als Körnerfresser.

Besonders gerne beobachte ich die bunten Stieglitze. Der prächtige Vogel ist gebietsweise unter dem volkstümlichen Namen "Distelfink" bekannt. Rotkehlchen halten sich zur Nahrungssuche meist am Boden auf, besuchen aber auch gerne die durch Menschenhand angelegten Futterstellen.

Durch den Eingriff des Menschen hat sich die Natur in vielen Bereichen verändert. Viele Pflanzen- und Tierarten werden aus ihrem angestammten Lebensraum verdrängt. Als Hauptursache gilt der enorm steigende Bodenverbrauch durch Bebauung und Versiegelung. Der Einsatz von Insektiziden entzieht vielen Vogelarten ihre Nahrungsgrundlage. So sind auch in Österreich viele Vogelarten bedroht oder gefährdet. Richtiges Füttern hilft unserer artenreichen Vogelwelt.