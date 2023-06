Riesige Lawine in Zell am See ausgelöst: Wiener Skifahrer muss vor Gericht

44-Jähriger war im Februar in Zell am See mit seinem Sohn (13) auf der Schmittenhöhe bei Lawinenwarnstufe 4 im freien Gelände in einen ungesicherten Hang gefahren. Dabei löste das Duo den Ermittlungen nach eine 300 Meter breite und 800 Meter lange Lawine aus - konnte aber wieder rechtzeitig aus dem Hang fahren. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft (StA) gegen den Mann Strafantrag bei Gericht eingebracht.

BILD: SN/HEINZ BAYER Symbolbild. BILD: SN/ROBERT RATZER Der Polizeihubschrauber „Libelle“ stand damals ebenfalls im Einsatz.