Riesiger Online-Anlagebetrug: "Brokerin" in Salzburg verurteilt

33-Jährige in Salzburg wegen Mittäterschaft in riesigem Onlinebetrugsnetzwerk verurteilt.

Eineinhalb Jahre, von Februar 2016 bis Juli 2017, war eine 33-jährige Kosovarin - am Dienstag stand sie in Salzburg vor Gericht - Teil eines internationalen Netzwerks von Cyberkriminellen. Das hochprofessionell agierende Täternetz mit wohl Hunderten Mitgliedern soll weltweit Zehntausende Anleger auf perfekt gestaltete, betrügerische Online-Handelsplattformen gelockt und dort zu teils enormen Investments verleitet haben. Inkriminierter Gesamtschaden: wohl mehrere Hundert Millionen Euro. Tatsächlich, so die WKStA (Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft), seien die Plattformen nur Fassade gewesen. Die Kunden investierten demnach nicht real ...