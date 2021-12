Rinderherde im Stadtgebiet eingefangen: Die kuriosesten Einsätze von Polizei und Feuerwehr im Jahr 2021

Von kurios bis völlig absurd: Auch in diesem Jahr wurden Feuerwehr und Polizei zu ungewöhnlichen Einsätzen gerufen.

Eines vorweg: Sucht man nach kuriosen Einsätzen, sind mit hoher Wahrscheinlichkeit Tiere im Spiel. So auch gleich zu Jahresbeginn. Wobei, hätte die Polizei gewusst, dass sie einen Hubschrauber wegen einer entlaufenen Katze über dem Mönchsberg kreisen lassen würde, wäre dieser Einsatz wohl nicht in dieser Liste gelandet. Zunächst schlossen die Beamten nämlich am 6. Jänner nicht aus, dass eine Person vom Stadtberg gestürzt sein könnte. Ein Anrainer hatte vermeintliche Hilferufe gemeldet. Fehlanzeige. Noch während des Einsatzes meldete sich ein weitere ...