Riskante Bergung: Retter mussten völlig erschöpften Tourengeher von der "Großen Reibn" bergen

Bei Dunkelheit, Schneefall und Wind konnten zwei Hubschrauber Samstag Abend eine Gruppe junger deutscher Tourengeher ins Tal fliegen.

Am Samstag starteten drei deutsche Bergsteiger im Alter zwischen 23 und 25 Jahren eine zweitägige Bergtour. Die Gruppe aus Mitgliedern des deutschen Alpenvereins startete vom Stahlhaus im Nationalpark Berchtesgaden und plante die Überschreitung "Große Reibn" im Steinernen Meer. Die anspruchsvolle Tour mit zwischen 3000 bis 4500 Höhenmeter und ca. 45 Kilometer, wollte die Gruppe in zwei Tagen durchsteigen.

Bereits gegen 16 Uhr äußerte einer der Gruppenteilnehmer laut Polizei seine ernsthaften Bedenken, ob er physisch in der Lage sei, die Tour zu durchsteigen. Durch Zuspruch der beiden anderen Teilnehmer und nachdem ihm die Kameraden Rucksackgepäck abgenommen hatten, setzte dieser die Tour fort. Gegen 19:15 Uhr konnte er aufgrund erheblicher Erschöpfung und mittlerweile Unterkühlung schließlich die Tour nicht mehr fortsetzten und so sah sich die Gruppe dazu verpflichtet, die Bergrettung zu alarmieren.

Hubschraubereinsatz bei Dunkelheit, Wind und Schneefall



Die Bergrettung Saalfelden mit 14 Einsatzkräften und ein Beamter der Alpinen Einsatzgruppe Zell am See traten den ca. vierstündigen Fußmarsch in Richtung "Steinige Grube" an, da nicht sicher war, ob die Flugbedingungen eine Bergung durch die Hubschrauber möglich machten. Zeitgleich flog der Polizeihubschrauber "Libelle FLIR" und der Rettungshubschrauber des ÖAMTC zu den Bergsteigern. Durch professionelles Zusammenwirken der beiden Hubschrauberbesatzungen konnten die drei Bergsteiger aus dem hochalpinen Gelände trotz Wind, Dunkelheit und Schneefall aufgenommen und ins Tal geflogen werden. Zwei Bergsteiger blieben unverletzt. Der dritte Bergsteiger wurde mit Unterkühlung, starker Erschöpfung und einem leichten Schock ins Uniklinikum Salzburg zur Beobachtung geflogen.