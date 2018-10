Riskantester Teil des Weges liegt vor der Schultür

Von Montag bis Freitag das gleiche Bild - Stau vor den Schulen in Henndorf. Schüler und Direktoren wehren sich gegen das Chaos der Elterntaxis.

25 Autos in 30 Minuten. Von 7.15 bis 7.45 Uhr passieren die Wagen beinahe im Minutentakt die Einfahrt zur Volks- und Musikmittelschule in Henndorf. Die Autos halten kurz an, die Kinder springen heraus und schon sind sie wieder weg. Ein gewohntes Bild für Schüler, Lehrer und Direktion. Ungewohnt an diesem Morgen sind aber die bunten Tafeln und Spruchbänder, mit denen sich die Schüler vor der Einfahrt versammelt haben. Sie wollen Eltern auf das von ihnen verursachte Verkehrschaos aufmerksam machen.

"Von 450 Schülern in der Volks- und Musikmittelschule werden etwa 50 bis 100 von den Eltern bis für die Haustür der Schule gebracht. Das führt zu Stau und ist obendrein gefährlich. Die Eltern wollen nur das Beste für ihre Kinder, erreichen aber damit genau das Gegenteil", sagt Christian Leitner, Schulleiter der MMS Henndorf.

Für Leitner und seine Kollegin Elfriede Haslauer, Schulleiterin der Volksschule, steht fest: Die meisten Beinahe-Unfälle passieren nicht auf dem Weg zur Schule, sondern direkt vor dem Schuleingang. "Henndorf hat einen der sichersten Schulwege überhaupt. Wir haben drei Elternhaltestellen: vor dem Gemeindeamt, am Stelzhamer Platz und am Dorfplatz. Wenn die Eltern ihre Kinder dort aussteigen lassen, gelangen sie auf einem sicheren Weg durch den Henndorfer Park direkt zur Schule. Bei Straßenquerungen führen Schülerlotsen die Mädchen und Burschen über die Straße. Seit der Eröffnung der Umfahrung ist der Verkehr durch den Ort Henndorf zudem auch stark zurückgegangen", sagt Leitner. "Wir beobachten die gefährlichen Situationen jeden Tag und haben einfach nur Angst, dass irgendwann ein Kind direkt vor der Schule angefahren wird", sagt Elfriede Haslauer.

Bei einem Lokalaugenschein haben sich Polizei und Bürgermeister Rupert Eder selbst ein Bild von der Verkehrssituation gemacht. "Am Tag der Begehung ging es sehr gesittet zu. Wobei das ziemlich sicher am warmen Wetter lag. Wir werden eine zweite Begehung bei Schlechtwetter durchführen", sagt Eder. "Der Vorschlag, die Einfahrt zu sperren, damit am Parkplatz vor den Schulen kein Chaos herrscht, wird von der Polizei und auch von mir kritisch gesehen. Somit würden die Eltern ihre Kinder direkt an der Straße aussteigen lassen, was noch gefährlicher ist. Grundsätzlich bin ich persönlich der Meinung, dass es bei uns in Henndorf wirklich nicht nötig ist, die Kinder bis vor die Schule zu fahren", so der Bürgermeister. Die Demonstration der Schulkinder vergangenen Donnerstag wurde von den meisten Eltern positiv aufgenommen. Sie drosselten die Geschwindigkeit beim Einbiegen und nahmen die von den Kindern verteilten Flyer gerne entgegen. Aber es gab auch andere. Die, die vor den Augen der Demonstrierenden gegen die Einbahn auf den Parkplatz bogen, das Kind aussteigen ließen und dann davonpreschten - in der Hoffnung, nicht gesehen zu werden. "Das Chaos fängt jetzt erst richtig an. Wenn es kalt wird, schneit oder regnet, dann werden die Autos noch viel mehr werden", sagt Haslauer. "Zu Fuß in die Schule zu gehen, hat für die Kinder viele Vorteile. Sie bewegen sich in der frischen Luft und schließen soziale Kontakte. Die Kinder, die zu Fuß in die Schule kommen, sind auch in der ersten Schulstunde schon wach, während die anderen oft eine längere Vorlaufzeit benötigen", sagt die Schulleiterin weiter. Für Christian Leitner kommt auch noch ein ökologischer Aspekt dazu. "Wir wollen den Kindern zeigen, dass sie mit dem Zu-Fuß-Gehen oder mit dem Radfahren auch etwas Gutes für ihre Umwelt tun."



Verkehrschaos auch vor Volksschule Seekirchen

Öffnet man die Homepage der Volksschule Seekirchen, fällt einem sofort der Link zu einer Karte auf. Diese zeigt die sichersten Wege zur Schule. Schulleiterin Jutta Willinger kennt die Problematik in Henndorf aus eigener Erfahrung nur zu gut.

"Wir haben auch in Seekirchen große Probleme mit den Elterntaxis. Sie verursachen jeden Morgen Staus und lösen gefährliche Situationen aus. Trotz Hinweisen auf Elternhaltestellen und Initiativen von der Gemeinde, dem Kuratorium für Verkehrssicherheit und uns ändert sich leider nichts", sagt Willinger. Die Schulleiterin hofft auf eine Verbesserung im Zuge des Schulumbaus in zwei Jahren. "Wir hoffen, dass der Umbau mit einem tauglichen Verkehrskonzept einhergehen wird, an das sich die Eltern dann auch halten. Ein generelles Fahrverbot zur Volksschule geht in Seekirchen nicht, da ja auch der Kindergarten, der direkt neben dem Schulgelände gelagert ist, eine Zufahrt benötigt", so die Schulleiterin.

Sie appelliert an die Vernunft der Eltern: "Die Situationen in der Früh sind wirklich sehr gefährlich. Mit dem Bus, den zu Fuß kommenden Schülern und eben den Autos der Eltern ist es einfach zu viel. Ich will nicht, dass wir so lange warten, bis etwas passiert."