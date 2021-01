Ritzensee: Im tragfähigen Eis steckt sehr viel Arbeit

Eislaufen bleibt auch im verlängerten Lockdown III erlaubt. Wie viel Arbeit im Gefrorenen steckt, erfuhren die PN beim Ritzensee. Täglich wird dort kontrolliert, gebürstet, gewässert - und bei Schneefall geräumt, was das Zeug hält.

Die Sicht reicht kaum ans Ufer, böiger Wind treibt einem die Schneeflocken ins Gesicht, dick verpackt wird auf dem Ritzensee gearbeitet. So präsentierte sich am Donnerstag voriger Woche das Bild, als die PN bei den Eismeistern in Saalfelden vorbeischauten. Gemeindemitarbeiter Mario Jirausek gab einen Einblick, wie viel Arbeit dahintersteckt, bis Freizeitsportler ihre Runden drehen können.

Das kleine Oval beim Kinderbereich ist seit 6. Jänner für die Öffentlichkeit zugänglich. Die Seeschleife wurde am 12. Jänner erstmals freigegeben, durch die ...