Ritzensee: Wasserrettungschef und Bademeister holten erschöpften Mann aus dem Wasser

Philipp Holzer, Leiter der Wasserrettung Saalfelden, holte am Ritzensee gemeinsam mit See-Bademeister Thomas Schuster einen Urlauber aus dem Wasser. Der korpulente Mann war in dem Saalfeldener See etwa 20 Meter vom Ufer entfernt in Not geraten, hatte sich dort am Rohr einer Wasserfontäne festgehalten und war bereits sehr erschöpft.

SN/anton kaindl Der idyllische Ritzensee bei Saalfelden.