Rochushof: Vegetarische Küche im Fokus

Mittags gibt es im Rochushof künftig nur noch vegetarische Gerichte. Ganz verbannen will Geschäftsführerin Elisabeth Feldinger Fleisch aber nicht.

Seit Montag hat sich die Speisekarte im Wintergarten des Rochushofs geändert: Konnte man bisher mittags zwischen einem Fleischgericht und einer vegetarischen Speise wählen, wird der Mittagstisch nun komplett vegetarisch. So stehen am Mittwoch etwa Vollkorn-Dinkel-Spinat-Knödel mit Zitronenbutter und Parmesanflocken, am Donnerstag ein Hirse-Tomaten-Gratin und am Freitag Vollkorn-Emmer-Spirelli mit vegetarischer Erbsen-Carbonara-Sauce auf der Speisekarte. Zudem gibt es eine Suppe des Tages sowie Pizza und Quiche zur Auswahl - ohne Fleisch.