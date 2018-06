Römischer Keller wird heller und freundlicher

Der altehrwürdige Gasthof "Römischer Keller" im Kuchler Ortszentrum hat neue Besitzer. Die Neueröffnung ist für September geplant.

Derzeit ist der Römische Keller eine Baustelle. Andrea und Florian Fallnhauser treiben die Renovierungsarbeiten unter Hochdruck voran. Schließlich soll der Kuchler Traditions-Gasthof schon im September wieder geöffnet sein.

"Wir machen sechs der 26 Zimmer neu, auch die alte Küche wird komplett herausgerissen", sagt Andrea Fallnhauser, die den Gasthof führen wird. Der jahrzehntealte Ölofen muss weichen, auch eine neue Lüftungsanlage hat die Behörde vorgeschrieben.

"Die Auflagen halten sich aber in Grenzen", sagt Falln-hauser. Auf der Rückseite des Gebäudes wurden acht Pkw-Stellplätze errichtet. In den nächsten Wochen werden noch die Fenster getauscht und die Fassade umgestaltet. "Wir wollen heller und freundlicher werden, sodass man nicht vorbeigehen kann."

Dass der mittlerweile verstorbene Vorbesitzer wegen seiner schweren Erkrankung einen Käufer für den Römischen Keller suchte, erfuhr das Ehepaar im vergangenen Herbst. Ab November wurden Gespräche geführt, im April schließlich der Kaufvertrag unterzeichnet. "Wir freuen uns über den Zuschlag, es gab auch andere Interessenten", betont Florian Fallnhauser.

Die Führung des Gasthofs überlässt er komplett seiner Frau. Er selbst leitet seit Jahren die Lagerhaus-Filiale in Hallein. "Das wird sich in nächster Zeit auch nicht ändern." Erfahrungen in der Gastronomie hat Andrea Fallnhauser bereits im "Café Leichtsinn" ihres Schwagers Michael gesammelt. Davor führte die gelernte Einzelhandelskauffrau zehn Jahre lang ein Trachtengeschäft. Zuletzt arbeitete sie im Innendienst eines Kuchler Schlafsysteme-Herstellers. "Das war mir allerdings zu wenig Action. Ich brauche viele Leute um mich herum", sagt Fallnhauser.

Den Römischen Keller will sie als bodenständigen und gemütlichen Gasthof weiterführen. Sie zählt dabei auch auf die Treue der Stammgäste. Gleich mehrere Vereine - der Kameradschaftsbund, die Handböllerschützen, die Reit- und Schnalzergruppe sowie die Trachtenfrauen - haben den Römischen Keller zu ihrem Stammlokal auserkoren. "Es schaut auch gut aus, dass sie uns bleiben", zeigt sich Fallnhauser zuversichtlich.