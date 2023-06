"Rolling Home"-Wohngruppe Seekirchen feierte Einzug ins neue Zuhause

Neun barrierefreie Garconnieren und Gemeinschaftsflächen stehen der Wohngruppe in der Wohnanlage "seek-living" zur Verfügung. Die Betreuung übernimmt "Jugend am Werk".

Ende April wurden der erste Bauabschnitt der neuen Wohnanlage "seek-living" fertiggestellt und die neuen Wohnungen an die Bewohner übergeben. In einem Gebäude der Salzburg Wohnbau in Seekirchen ist auch eine Wohngruppe von "Rolling Home" - betreut von Jugend am Werk - eingezogen.

Betreuung rund um die Uhr

Beim Eröffnungsfest feierten Bewohner, Angehörige, Betreuer und Projektbeteiligte gemeinsam. Sichtlich groß war die Freude über die neuen Räumlichkeiten. Auf insgesamt 701 Quadratmetern Wohnfläche stehen neun Garconnieren und großzügige Gemeinschaftsflächen auf zwei Stockwerken zur Verfügung. Die Wohnungen sind komplett barrierefrei gestaltet. Jugend am Werk übernimmt mit zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Betreuung rund um die Uhr.

Maßgeblich an der Entstehung beteiligt war "Rolling Home", eine Initiative von Eltern beeinträchtigter Kinder für eine selbstbestimmte Lebensgestaltung und möglichst autonome Alltagsbewältigung auch in betreuten Einrichtungen. Umsetzung und Betreuung des Projekts werden vom Land Salzburg finanziert und gefördert.

Beitrag zur Selbstbestimmung

"Die Liegenschaft ist wirklich beeindruckend, besonders freut uns das persönliche Engagement aller Beteiligten - insbesondere der Salzburg Wohnbau. Es freut uns sehr, dass das Land Salzburg eine derartige Einrichtung für Menschen mit Behinderungen ermöglicht", betont Uwe Höfferer, Geschäftsführer von Jugend am Werk Salzburg. "Wir haben hier die Chance, ein Konzept umzusetzen, das nachhaltig zur Selbstbestimmung, Autonomie und passgenauen Unterstützung in allen Lebensbereichen für Menschen mit Behinderungen beiträgt."

Die Verantwortlichen des gemeinnützigen Bauträgers Salzburg Wohnbau freuen sich, dass die neue Wohnanlage in Seekirchen mit dem Einzug der Wohngruppe nun auch zu einem Paradebeispiel für Barrierefreiheit und Inklusion wird.