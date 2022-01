Rollsplitt als Reifenkiller: Wird das Salzverbot in Salzburg aufgeweicht?

In den Fahrradwerkstätten herrscht derzeit wegen platter Reifen reger Betrieb - auch weil in der Stadt Salzburg wegen des Salzverbots viel Splitt gestreut wird. An Änderungen wird gedacht.

SN/Robert Ratzer Der Salzburger Fahrradmechaniker Franz Stolz hat es derzeit mit vielen platten Reifen zu tun. „Gefühlt so viele wie noch nie.“