Rollstuhlfahrer in Hallein von Auto niedergestoßen - Lenker ausgeforscht

Ein vorerst unbekannter Mann hatte am Dienstag mit seinem Pkw auf einem Parkplatz in Hallein beim Rückwärtsfahren einen 28-jährigen Rollstuhlfahrer touchiert - der 28-Jährige war mit dem Rollstuhl umgestürzt und verletzte sich dabei. Kurz darauf konnte die Polizei den vom Unfallort geflüchteten Autolenker jedoch ausforschen - der 62-Jährige will nichts von einem Zusammenstoß bzw. Anfahren bemerkt haben.

