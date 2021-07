Rollstuhlfahrer in Plainfeld nach Sturz auf abschüssiger Straße eingeklemmt: Die Feuerwehr befreite ihn

Ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr am Montagnachmittag in Plainfeld: Ein Rollstuhlfahrer war auf einer erheblich abschüssigen Straße gestürzt - er wurde in der Folge derart unglücklich in dem Rollstuhl mit E-Motor eingeklemmt, dass er sich nicht befreien konnte. Dies machten jedoch dann die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Plainfeld, unterstützt von ihren Kollegen aus Thalgau.

SN/ff plainfeld Zu dem Unfall des Rollstuhlfahrers kam es auf einer abschüssigen Straße in Plainfeld.