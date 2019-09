Rollstuhlfahrerin stürzte über Böschung ab

Bäume verhinderten einen weiteren Absturz der 51-jährigen Frau in Saalfelden.

Glück im Unglück hatte eine 51-jährige Frau am Montag in Saalfelden. Sie war am Vormittag mit ihrem elektrischen Rollstuhl auf der Farmachstraße Richtung Stadtzentrum unterwegs, als sie auf der linken Straßenseite von der Fahrbahn abkam. Daraufhin stürzte die Frau rund vier Meter über eine Böschung. Mehrere Bäume verhinderten einen weiteren Absturz der Rollstuhlfahrerin. Aufmerksame Zeugen des Vorfalls hörten ihre Hilferufe und riefen sofort die Einsatzkräfte. Die Freiwillige Feuerwehr Saalfelden rückte schließlich an, um die 51-Jährige zu bergen. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde sie mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus nach Zell am See gebracht. Nach Angaben der Polizei gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden oder Alkoholisierung.

