Rose-Marie Winkler erobert Hollywood

Die frühere Haubenköchin ist mit ihrer "Wilden Malerei" erfolgreich.

Rose-Marie Winkler gehörte zu den besten Köchinnen Österreichs und seit der Sonnhof an Sohn Vitus übergeben wurde, widmet sich sich vor allem der Malerei. Ihre "Wilde Malerei" ist eine humorvolle Kombination aus "Wild" und Mensch. Der Reh- oder Gamskopf schmückt die verschiedensten Menschenkörper. Sie zeigen Rehlein mit Dirndlschürze, elegant im Ballkleid oder auf der Skipiste oder paarweise mit Partner Gamsbock, der beispielsweise in edlem Zwirn an der Tafel sitzt. "Ich gebe den unzähligen Jagdtrophäen auf dem Dachboden, dem alten Schmuck, abgelegten Knöpfen, alten Stoffen in unserem Haus neues Leben", sagt Rose-Marie Winkler. Ihre Inspiration zieht sie aus den Märchenbüchern ihrer Kindheit. "Wir Kinder waren nicht verwundert, wenn die Tiere zu uns gesprochen haben und aus den Märchenbüchern kennen wir Tiere, die wie menschliche Wesen anmuten."

Das Bild wird bei einer Party in Hollywood enthüllt

Der Charakter der Menschen, die Winkler malt, fließt dann natürlich in die jeweiligen Bilder ein und geben ihnen Statur, Bekleidung oder die Trophäe ab, "und wachsen so irgendwie wieder aus den Bildern raus."

Jedenfalls ist ihre "wilde Malerin" heiß begehrt und jetzt ist auch Hollywood auf die Malerin gekommen: "Ich freue mich. Ein Pärchen von mir zieht in Hollywood bei einem Drehbuchautor und einer Schauspielerin ein. Das sind zwei Amerikaner mit großem Bezug zum Pongau. Sie verbringen ihren Urlaub hier und haben Bilder von mir gesehen und wollten deshalb gemalt werden", lacht sie und schmunzelt: "Offensichtlich soll das Bild dann bei einer großen Party in Hollywood enthüllt und vielen Gästen vorgestellt werden."

Warum ihre Bilder so gut ankommen, das weiß Rose-Marie Winkler selber nicht genau: "Ich habe da wohl den Zeitgeist getroffen. Meine Bilder sind nicht ernsthaft, sondern schräg und lustig. Durch die vielen plastischen Extras gibt es bei jedem Hinschauen Neues zu entdecken. Das mögen die Leute wahrscheinlich." Sie bearbeitet jedenfalls mit Unterstützung von ihrem Mann Ernst aussortierte Dinge. "Das ist wie Recycling. Viele Menschen bringen mir ihre aussortierten Sachen, von denen sie denken, dass ich sie in meinen Bildern einbauen kann.

Mir macht das großen Spaß und ich freue mich, wenn ich dazu noch Details wie Handschuhe des Rehleins stricken oder ihre Schürze nähen kann. Ein Leben ohne dieses Hobby könnte ich mir nicht mehr vorstellen. Selbstverständlich ist das auch eine große Motivation für mich, wenn die Menschen meine schrägen Bilder gerne kaufen." Bilder von ihr schmücken mittlerweile Zimmer in Zürich, Berlin, London oder eben jetzt in der weltbekannten Filmmetropole.