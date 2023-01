Rotary Club Salzburg feierte Ballnacht im Hotel Sacher

Mehr als 300 Gäste folgten der Einladung. Ein schöner Abend und Spenden für den guten Zweck: Der Rotary Club unterstützt mit den Einnahmen die Projekte "Not vor der Tür" und "Rotary Music Kids".

Am Donnerstagabend war es endlich wieder so weit: Der Rotary Club Salzburg - Österreichs zweitältester Rotary Club - feierte mit mehr als 300 Gästen eine rauschende Ballnacht im Hotel Sacher Salzburg. Nach zwei Jahren Pause war die Freude der Gäste umso größer. Heinz Rieder, diesjähriger Governor des Distrikts: "Mit einem Ball im Namen Rotarys werden die Hochgefühle eines schönen, gemeinsamen Abends mit dem Nützlichen zur Unterstützung für die Projekte ,Not vor der Tür'" und ,Rotary Music Kids' verbunden."

Der Präsident des Rotary Clubs Salzburg, Andreas Kadi, freut sich über die zahlreichen Spenden: "Der Reinerlös dieser Veranstaltung kommt wie immer unseren Sozialprojekten zugute. Wir leben in unsicheren Zeiten. Drei Jahre Pandemie, ein Krieg vor unserer Haustüre und eine steigende Inflation, die es immer mehr Menschen und Familien unmöglich macht, sich eine warme Wohnung oder ein Dach über dem Kopf zu leisten. Unser Club hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Menschen zu unterstützen."