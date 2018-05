Rote Ampel für den Lkw-Transit

Viele Lkw sind auf der B 166 Pass Gschütt Straße als Mautflüchtlinge unterwegs, sehr zum Ärger der Bevölkerung in St. Martin.

Fährt man derzeit von Niedernfritz Richtung St. Martin, kommt es meist zu kurzen Wartezeiten vor zwei Baustellenampeln. Grund dafür sind Brückensanierungen an der B 166, Pass-Gschütt-Straße, und die gleichzeitige Errichtung eines Geh- und Radwegs entlang der Straße. Dazu Bgm. Johannes Schlager: "Damit wird im Radwegenetz die Lücke Richtung Niedernfritz geschlossen. Richtung Lungötz sind wir leider noch nicht so weit." Richtung Tennengau bleibt für Radfahrer nur die B 166, eine nicht ungefährliche Route, es gibt unübersichtliche Kurven, zudem rollt hier der Schwerverkehr. Denn Lkw-Verkehr zu reduzieren, ist den St. Martinern ein großes Anliegen: "Wir wollen, dass nur Ziel- und Quellverkehr erlaubt ist", so Schlager. Derzeit wird die Pass-Gschütt-Straße von vielen "Mautflüchtlingen" als Ausweichroute genützt. Der Bürgermeister hofft hier auf eine baldige Regelung. Der Ball liegt bei den Landesregierungen in Salzburg und Linz.

Die Gemeinde selbst ist seit Längerem mit dem neuen räumlichen Entwicklungskonzept beschäftigt. Drei neue Flächen (von 2500 bis 10.000 Quadratmeter) entlang der B 166 zwischen dem Ort und Niedernfritz sollen künftig für Gewerbebetriebe zur Verfügung stehen. Auch sollen Flächen für touristische Nutzung gewidmet werden. St. Martin zählt derzeit rund 110.000 Nächtigungen mit einem leichten Überhang im Sommer. Es gibt einen sehr hohen Anteil an Privatzimmervermietern. Allerdings sinkt hier die absolute Zahl: Es kommt nicht selten vor, dass Gästezimmer bzw. Appartements von den Familien selbst genutzt werden, wenn z. B. die Kinder in ihrem Elternhaus ausbauen und sich Wohnungen schaffen. Generell läuft es touristisch gut, das bekannte (Snow-)Tubing im Ort gibt es heuer erstmals auch die ganze Sommersaison, naturgemäß nicht auf "Snow", sondern auf speziell errichteten Kanälen aus Gummimatten. Nicht ganz so klaglos läuft es bei den beiden örtlichen Skiliften, hier ist man wieder einmal auf der Suche nach einem tragfähigen Konzept.