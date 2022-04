Rote Ampel in Salzburg überfahren: Polizei erwischt Drogenlenker

Unter Drogeneinfluss überfuhr ein 25-Jähriger eine rote Ampel. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf Cannabis und Kokain. Der Mann wurde angezeigt.

Die Polizei hielt am Montagmorgen einen 25-jährigen Autofahrer an, der über eine rote Ampel in der Vogelweiderstraße in der Stadt Salzburg gefahren ist. Da den Beamten Merkmale einer möglichen Beeinträchtigung auffielen, wurde ein Alkotest durchgeführt. Dieser fiel negativ aus.

Ein anschließend durchgeführter Drogentest verlief jedoch positiv auf Kokain und Cannabis. Die Polizei nahm dem 25-Jährigen den Führerschein ab. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde Anzeige erstattet.